Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Взрывы звучат в Харькове, Краматорске, Измаиле. Предупреждение действует и в трех областях.

В зоне спецоперации наши подразделения вытесняют противника с территории ДНР и расширяют плацдарм для дальнейшего наступления. На красноармейском направлении экипаж Т-90 группировки "Центр" уничтожил пулеметную точку неонацистов. Танкисты прямой наводкой ликвидировали вражеский расчет. Затем БМП доставил наш десант к позициям противника и опорник ВСУ был взят.

Расчет самоходной гаубицы "Мста" уничтожил замаскированный командный пункт радикалов. Неприятель вел управление штурмовиками и дронами из глубокого блиндажа. Его засекли наши беспилотники. Нескольких точных выстрелов с закрытой огневой позиции хватило, чтобы сравнять с землей вражеский объект. Ликвидированы орудия, которые прикрывали командный пункт.

В белгородском приграничье продолжает работать саперная группа Военно-инженерной академии. Специалисты международного противоминного центра обезвреживают боеприпасы, самодельные взрывные устройства, сбросы с беспилотников. Особое внимание – дачным территориям, тропинкам и лесным дорогам. В ходе последнего рейда был обнаружен дрон-камикадзе ВСУ с неразорвавшейся боевой частью. Саперы уничтожили его на месте.