Мишустин: Страховые пенсии будут индексировать дважды с 2026 года

Уже со следующего года страховые пенсии начнут индексироваться дважды в год. С 2026-го выплаты будут повышать сначала в феврале - по уровню инфляции, а потом в апреле - учетом роста доходов соцфонда. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Кроме того, с января МРОТ уже подняли на 16,5% почти до 22,5 тысячи рублей. К 2030 году этот показатель должен увеличиться до 35 тысяч рублей. В приоритете - забота о родителях с детьми. Для них действует целый комплекс мер, в том числе единое пособие.

В прошлом году его получили 10 миллионов детей и 140 тысяч будущих мам. В этом году на эти цели выделено 1 триллион 800 миллионов рублей. Особое внимание уделяется многодетным. По инициативе президента в этом году вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго ребёнка и последующих детей.