Ночью над Россией сбили пять украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь пять украинских беспилотников.

Два уничтожены над Курской областью, два – над Ростовской областью и один над Крымом. Как уточнили в Минобороны России, все дроны были самолетного типа.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты в Новошахтинске и Аксайском районе.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 60 вражеских БПЛА.