Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ижевске выросло до 45

Ранения и травмы из-за удара украинских беспилотников по Ижевску получили 45 человек. Такие уточненные данные привел веером вторника, 1 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, в ижевских лечебных учреждениях находятся 35 человек, среди них шестеро остаются в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Бречалов напомнил про горячие линии в больницах для родных и близких погибших и пострадавших, а также про отдельную линию психологической поддержки в контактном центре Минздрава. До особого распоряжения на всей территории Удмуртии сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

МЧС между тем направило в Ижевск спецборт — он перевезет в Москву людей, получивших наиболее тяжелые ранения при ударе украинских националистов по одному из предприятий столицы Удмуртии. Республиканские власти пообещали компенсации и раненым, и родным погибших.