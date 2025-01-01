МЧС предупредило москвичей об опасной погоде

В среду, 2 июля, в Москве ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Как подчеркнули в ведомстве, в столь в неблагоприятных погодных условиях необходимо проявлять особую осторожность в автомобильном движении. Водителям рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, парковаться подальше от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. В квартирах и домах нужно плотно закрыть окна и двери, отключить от сети электроприборы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) также призывает к аккуратности и внимательности из-за разгула стихии. Ведомство просит не нарушать скоростной режим и дистанцию, сообщает АГН "Москва".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода с показателями, приблизительно соответствующими климатической норме, ожидается в Московском регионе с 3 июля. Однако "пока резкого взрыва тепла не видно".

Метеоролог Евгений Тишковец, комментируя звучавшие весной предположения о том, что в 2025 году лето окажется в Центральной России аномально жарким, называл их чушью. При этом он обещал, что в целом лето в средней полосе России будет хорошее.