Делягин: Маск не понимал стратегического замысла, в котором участвовал

В чем суть разногласий между Трампом и Маском - вчерашними идейными союзниками? Насколько серьезными для Трампа будут последствия разрыва?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Господство лжи не значит, что нет честности. Трамп и Маск - это простая человеческая драма. Трагедия линейного менеджера. Который не понимал стратегического замысла, в котором он участвовал. Маск искренне думал, что нужно сделать Америку снова великой, нужно снизить государственный долг. А его бессмысленно снижать, потому что его все равно нельзя выплатить. А Трамп не объяснил ему: Маск сокращает расходы для того, чтобы Трамп мог их увеличить", - отметил парламентарий.

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