Россия последовательно выступает за урегулирование украинского кризиса, о котором также постоянно говорит американская сторона. Об этом напомнил во вторник, 1 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, "мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос". Президент России не раз отмечал, что "мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие".

Однако в вопросе прекращения огня "у Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование" — оно состоит в том, что Соединенные Штаты "скажут своему подчиненному Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары", подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси, по его словам, "эту позицию до американцев довел", в том числе в ходе общения со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом, сообщает БелТА.

Ранее американский президент Дональд Трамп признался, что разрешение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем предполагалось. При этом политик посетовал на то, что "были проблемы с Зеленским".

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Москва выступает за переговоры и мирное урегулирование ситуации на Украине. Однако на это время никто останавливать боевые действия не собирается — такой шаг выгоден исключительно киевскому режиму.