"Прогресс МС-29" отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от Международной космической станции (МКС) после нескольких месяцев в ее составе. Об этом вечером вторника, 1 июля, рассказали в "Роскосмосе".

Согласно плану, в 0:46 по московскому времени среды, 2 июля, двигательная установка корабля должна включиться на торможение. После этого "Прогресс МС-29" войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

Несгоревшие элементы конструкции космического грузовика должны будут упасть в южной части Тихого океана — в районе, где не ходят суда, сообщает РИА Новости.

Освоение космоса остается одним из важных направлений развития России. Развитие космической деятельности обойдется государственному бюджету не менее чем в 4,5 триллиона рублей до 2036 года, поскольку перед отечественной космонавтикой стоят весьма ресурсоемкие задачи.

Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия как одна из ведущих космических держав должна смотреть далеко вперед, принимать во внимание задачи нашего суверенного долгосрочного развития и, конечно, задачи безопасности.