Меркель заявила, что конфликт на Украине не закончится без диалога

Ангела Меркель считает необходимым поддерживать диалог, чтобы решить конфликт на Украине. Об этом 1 июля она заявила во время дискуссии, организованной редакционным объединением RND.

Экс-канцлер ФРГ отметила, что следует принимать меры для сдерживания "потенциального противника" и параллельно поддерживать открытыми дипломатические каналы.

Также она поддержала решение НАТО увеличить расходы на оборону.

"Мы должны быть готовыми к миру благодаря военной мощи", — сказала Меркель.

Ранее страны НАТО обсуждали возможность повышения расходов на оборону до 5%. Меркель же говорила о необходимости объединения Европы и США для урегулирования конфликта на Украине.