Новый пакет антироссийских санкций скоро может быть принят, заявил Мерц

Фридрих Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучить военных ВСУ, как обращаться с Taurus, которые Берлин поставляет Киеву. Об этом 1 июля рассказал канцлер ФРГ в интервью телеканалу ARD.

Мерц указал на "чрезвычайную сложность" работы с ракетами. По его словам, ее можно освоить не менее чем за шесть месяцев.

"Всегда было ясно, что, если мы поставим Taurus, это оружие будет использоваться не немецкими военнослужащими, а украинскими", — прокомментировал Фридрих Мерц перспективу Берлина стать стороной конфликта на Украине.

Он добавил, что правительство ФРГ не намерено публично раскрывать планы поставок вооружений Украине, чтобы держать Россию "в неопределенности".

Канцлер ФРГ также рассказал, что восемнадцатый пакет санкций ЕС против России находится на заключительной стадии обсуждения с правительством Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новый пакет антироссийских санкций, если он может привести Словакию к кризису.