Израиль согласился на прекращение огня в Газе, заявил Трамп

Израиль согласился на условия для прекращения огня в секторе Газа на 60 дней после "долгой и продуктивной встречи" с представителями Вашингтона. Об этом 2 июля написал Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social.

Президент США добавил, что окончательное предложение палестинскому движению представят Катар и Египет. Трамп призвал ХАМАС пойти на эту сделку, потому что "лучше не станет — будет только хуже".

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.