США приостановили поставки на Украину вооружения и высокоточных боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает американская пресса.

По данным телеканала NBC и издания Politico, речь идет, в частности о ракетах для систем "Пэтриот", ПЗРК "Стингер-2", артиллерийских снарядах и гранатометах. В Белом доме уже подтвердили заморозку поставок, чтобы, "интересы Америки вышли на первое место".

По неофициальной информации, министр обороны США принял такое решение на фоне масштабной проверки арсеналов: в Пентагоне опасаются, что запас вооружений достиг критически низкого уровня. Одновременно военное ведомство выделило три миллиарда долларов на модернизацию системы противоракетной обороны.

А Дональд Трамп снова примерил на себя роль миротворца. По итогам переговоров с советником израильского премьера он сообщил о готовности Тель-Авива к перемирию в секторе Газа на 60 дней с условием освобождения заложников. Египет и Катар передадут это предложение движению ХАМАС.