На отборные пункты по всей стране приходят сотни желающих заключить контракт

Тропа, по которой идут бойцы, буквально усеяна смертельными ловушками. Но это - учебный полигон. Инструкторы показывают контрактникам, что их будет ждать на передовой. "Враг хитер и коварен", - предупреждают бойцов. Взрывы провоцируют рыболовные крючки, свисающие с кустов, или прикопанные на тропе обычные дверные звонки. А на лесных дорогах противник разбрасывает "тротиловые рулетики", распечатанные на 3D-принтере.

За две недели инструкторы успевают научить многому. По их словам, многие готовы "за ленточку" уже к третьему дню обучения. Контракт с Минобороны подписывают самые разные люди. Этот боец на "гражданке" занимался искусственным интеллектом. Говорит: “Кто, если не мы, будет защищать Родину”.

"Мой прадед прошел всю Вторую мировую войну. Он научил нас храбрости, мужеству. И мы следуем его примеру. Есть девушка, сделал предложение - ждет меня. Поэтому, как говорится, нам обязательно нужно вернуться, победить", - добавляет он.

Бойцам передают все навыки, необходимые для ведения боя и выживания. На тренажерах их учат уклоняться от беспилотников. Это самый простой способ уйти от БПЛА. Объясняют, что вражеский дрон может появиться не только сверху.

На полигон приезжают и опытные бойцы. Здесь они оттачивают навыки. Противник каждые два-три месяца меняет тактику. Военный с позывным "Бартез" был консультантом в магазинах бытовой техники. За лентой много друзей и товарищей. А дома - жена и дети. Поэтому, говорит, надо быстрее закончить СВО и вернуться домой.

Контрактников еще ждет подготовка в уже сформированных частях и соединениях. Государство активно поддерживает добровольцев. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам положена дополнительная выплата в 1 миллион 900 тысяч рублей.