Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Все, что связано с заботой о себе, вам будет по душе. Устройте себе мини-день здоровья: пробежка, тренировка или переход на правильное питание.

Тельцы

Хочется красоты и признания. Это очень вовремя. Лето в разгаре, и вам будет особенно легко влюбиться в какой-то новый стиль и полностью преобразиться.

Близнецы

Звезды призывают навести порядок дома, разобрать завалы, расставить свечи и книги. Все, что укрепляет чувство внутренней опоры, вам сейчас на пользу.

Раки

Ваш ум будет острым, как лезвие. Используйте этот день для учебы, переговоров, деловых планов - есть шанс порекламировать свои услуги или продать идеи.

Львы

Сегодня будет полезно подумать о том, что вас радует и наполняет, а что просто съедает ресурсы. День благоприятен для осознанных, практичных покупок.

Девы

Марс в вашем знаке дает силу, а Плутон - цель. Вы почувствуете прилив энергии, желание действовать. Хорошее время для решительных поступков.

Весы

К представителям этого знака может наведаться меланхолия. Возможно, вы захотите побыть в тишине, наедине с собой или природой. Это поможет подзарядиться и успокоиться.

Скорпионы

Сегодня вы душа компании, человек, который говорит правильные слова в нужный момент. Социальные связи активны, а ваше влияние сильнее обычного.

Стрельцы

Все, что связано с карьерой, целями, амбициями - под ярким прожектором звезд. Если вы что-то давно откладывали, самое время взяться за дело основательно.

Козероги

День хорош для поиска вдохновения: новая книга, документальный фильм или онлайн-лекция, вас обязательно что-то зацепит. Вы нуждаетесь в смене фокуса!

Водолеи

Ваши чувства глубоки, но вы не склонны их афишировать. Звезды дают шанс разобраться с тем, что назрело, особенно в темах финансов и личных границ.

Рыбы

Вам придется побыть в роли психотерапевтов: кажется, кто-то из ваших друзей хочет поговорить по душам. День хорош для налаживания связей и просто теплых разговоров.