Леонид Агутин тайно выдал дочь замуж за иностранца и подарил квартиру в Лондоне

Старшая дочь Леонида Агутина Полина Воробьева вышла замуж. Избранником девушки стал иностранец. Свадьбу семья музыканта не хотела афишировать, но от радости за внучку проболтался 90-летний Николай Агутин.

"Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж", — похвастался Николай Петрович.

О зяте Агутина практически ничего не известно. Полина познакомилась с женихом во время учебы в университете. Он француз арабского происхождения, зовут парня Жуан.

Исполнитель хита "На сиреневой Луне" подарил дочери на свадьбу квартиру. Апартаменты заботливой отец купил в Лондоне, именно там молодая семья решила обосноваться.

"Я думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создает всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески", — рассказал "Комсомольской правде" Николай Петрович.

Напомним, Полина — дочь Леонида Агутина от балерины Марии Воробьевой. Танцовщица и певец встретились в 90-х годах в Париже. Роман длился всего год, артистка родила дочь, но так и не дождалась предложения руки и сердца.