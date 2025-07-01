Во Франции раскрыли цель звонка Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон звонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы вновь сделать ЕС участником переговоров по Ирану.

Этот телефонный звонок указывает на желание Франции, Германии и Великобритании вернуть себе контроль над иранским вопросом, пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

В конце разговора Путин и Макрон настояли на координации действий для решения проблемы дипломатическим путем.

Накануне в Кремле заявили, что диалог Путина и Макрона носил содержательный характер. Стороны обсудили Украину, ирано-израильский конфликт и удары США по Ирану.