Шесть пострадавших при атаке дронов в Ижевске доставлены в Москву

Авиабригада Центра медицины катастроф доставила в Москву шесть пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске (Удмуртия).

Среди транспортируемых есть ребенок, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы в среду. В полете их сопровождали врачи, психологи и специалисты Минздрава России.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии – их доставили в НИИ имени Склифосовского. Троих направили в госпиталь имени Бурденко. Ребенок госпитализирован в ЦИТО имени Приорова.

Атака украинских БПЛА на предприятие в Ижевске произошла накануне. Три человека погибли, 45 пострадали. В Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Александр Бречалов. К вечеру 1 июля открытое горение на предприятии было ликвидировано.