Няня дочек Эммануила Виторгана заговорила после пережитого унижения: Кидали в лицо трусы со словами "подберешь"

Эммануил Виторган семь лет назад вновь стал папой. Супруга актера Ирина Млодик подарила ему дочь Этель, а спустя год у пары родилась еще одна малышка — Клара. Сестрички растут хорошенькими, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. Пожилые родители души не чают в наследницах.

Эммануил и Ирина стараются сделать детство девочек незабываемым. На лето они уезжают из Москвы в Юрмалу. В Латвии семейство планирует провести и ближайшие пару месяцев. Млодик уже ищет там няню для дочек. Соответствующее объявление появилось на странице Виторгана в соцсети и тематическом паблике.

Увидев, что артист снова едет в Юрмалу, на связь вышла женщина, которая заявила, что она — бывшая няня Этель и Клары. Николь Кононова пожаловалась, через что ей пришлось пройти. Женщина утверждает, что работала на семью звезды советского кино во время их пребывания в Латвии прошлым летом. Николь заявила, что работа была сущим адом.

По словам няни, ей приходилось выслушивать ужаснейшие истерики от детей, которые длились часами. "Дети непослушные настолько, что кидали мне в лицо свое нижнее белье со словами "подберешь"", — посетовала женщина.

Кононова заверяет, что ее "унижали из-за неправильно висящих полотенец", "сметаны в супе", за то, что "йогурт стоял рядом с колбасой", за то, что "дети ели одно и то же дважды". Кроме ухода за девочками Николь должна была убирать дом, однако в договоре это не было указано. "Постоянные упреки и насмешки стали частью моей повседневной жизни", — призналась няня.

В итоге Кононову уволили со скандалом, якобы няню просто выставили за дверь, не дав дождаться приезда такси. А перед этим обыскали все ее вещи. По словам Николь, она оплачивала походы детей в кино и другие развлечения из своего кармана, но Млодик не хотела компенсировать эти траты, пишет "КП".

"Когда приехала моя мама, племянница Ирины напоследок обозвала меня плохими словами", — шокировала признанием женщина.

Поклонники семьи Виторгана внезапно объявившийся няне не верят. Мол, Этель и Клара на фото и видео выглядят очень милыми девочками, и вероятно, в рассказе Николь не все так однозначно, как она пыталась представить.