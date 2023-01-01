В Керчи задержали мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи мужчина за оправдание атаки ВСУ по резиденции президента России в Кремле.

Установлено, что 50-летний крымчанин опубликовал комментарий в telegram, который оправдывал атаку ВСУ. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в тексте признаков терроризма, сообщает УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Жителю Керчи грозит семь лет лишения свободы. У него изъяли компьютер.

ВСУ предприняли попытку атаки на Кремль 3 мая 2023 года. Дроны были выведены из строя. Пострадавших и разрушений нет, Путина в момент атаки в Кремле не было. СКР завел дело о теракте.