Стало известно, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Главы государств обсудили Украину, ирано-израильский конфликт и удары США по Ирану.

После разговора с президентом России Макрон сразу же набрал Владимира Зеленского. Французское издание Monde утверждает, что Макрон был вынужден это сделать, иначе глава киевского режима мог обидеться.

"Чтобы Киев не чувствовал себя преданным, французский президент рассказал Владимиру Зеленскому о своем разговоре с Путиным", — говорится в материале газеты.

Также издание сообщило, что подтолкнуло Макрона созвониться с Путиным. Газета считает, что президент Франции обеспокоен угрозой распространения ядерного оружия, которая возникла из-за конфликта между Израилем и Ираном. Глава Франции надеется вновь сделать ЕС участником переговоров по Тегерану.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили несколько вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины и Иран. Президенты согласились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.