Успешное продвижение подразделений группировки "Восток" на южнодонецком направлении. Перед наступлением на одном из участков танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады нанесли удар по опорному пункту, уничтожив более 40 боевиков ВСУ. Также поражена боевая техника противника. Затем танки проделали проходы в минных заграждениях, открыв путь нашим бронемашинам. Украинский танк, как ни старался замаскировать его экипаж, был сначала обездвижен беспилотником молния, а затем уничтожен барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Алексей Яковлев, офицер пресс-центра группировки "Восток": В течение суток противник потерял более 210 военнослужащих, шесть автомобилей, станцию РЭБ, пять станций спутниковой связи "Старлинк", два БПЛА и 17 пунктов управления беспилотной авиацией. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы М-198 американского производства.

Ожесточенные бои на красноармейском направлении. В небе постоянно наши разведывательные беспилотники - передают цели авиации и артиллерии. Экипаж на вертолета Ми-35М нанес ракетный удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ. А расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил замаскированный командный пункт. Объект, расположенный в глубоком блиндаже, использовался противником для управления штурмовыми подразделениями и беспилотной авиацией. В результате формирования ВСУ утратили координацию действий. Это позволило нашим войскам занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения.

Поддержку пехоте оказал экипаж танка Т-90. Во время боя он наехал на мину и встал на удалении около 150 метров от позиций противника. Но экипаж продолжил самоотверженно вести огонь. Лишь после выполнения задачи машину эвакуировали.

Еще одно горячее направление сейчас - константиновское. Здесь расчет дронов-камикадзе "Южной" группировки войск сорвал ротацию подразделений противника. Уничтожена американская боевая бронированная машина "MaxxPro". Личный состав пытался эвакуироваться, но был атакован другим беспилотником.