Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Алены Попович

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летней Алены Попович из Нижнего Новгорода. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки очень редкое заболевание - капиллярная ангиодисплазия ног. Врожденный порок сосудов, который без лечения приводит к артрозам, развитию варикоза, образованию тромбов. А также грозит гипертрофией тканей и органов. Обширные красные пятна на теле - еще и тяжелейшее психологическое испытание для ребенка. Начиная с года, Алена перенесла 10 операций с помощью лазера. Но их нужно продолжать постоянно. Иначе заболевание будет приносить девочке мучения. Стоит необходимый курс лазерной терапии более 2 миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!