"Красная" тревога объявлена во Франции и в Италии

Аномальная жара накрыла Западную Европу, для которой это лето может стать рекордным за всю историю наблюдений.

46 градусов по Цельсию в Мадриде, 42 - в Париже. Жители французской столицы охлаждаются прямо в Сене. До четверга закрыта Эйфелева башня. Максимальный уровень погодной опасности введен еще в 15 департаментах страны. Отменены занятия в школах, не справляются с нагрузкой электростанции. На юге бушуют лесные пожары.

"Красная" тревога объявлена в 17 городах Италии, включая Рим, Милан, Турин, Флоренцию. Стремительно мелеют водохранилища в Великобритании. В Йоркшире из-под воды показался средневековый мост, затопленный с 1956 года.

Схожая картина в Португалии, Греции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Чехии. А вот на другой берег Атлантики - в Аргентину - пришла так называемая "полярная волна". Это холода с минусовой температурой, инеем и снегом на побережье.