Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

Московские школы искусств раскрывают таланты учеников. В городе 153 образовательных учреждения с единым стандартом комфорта и оснащения. Дети могут выбрать себе занятие из более 40 направлений в области музыки, живописи, хореографии и театра.

На сегодняшний день в столичных школах искусств обучается около 100 тысяч человек. Для многих то, что начиналось как простое увлечение, перерастает в дело всей жизни, отметил в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские школьники регулярно участвуют в международных конкурсах. В прошлом учебном году они представляли столицу более чем на 20 площадках по всему миру. Домой ученики школ искусств привезли 10 тысяч наград, дипломов и призов, в том числе более 280 Гран-при. Москвичи отличились в Андорре, Австрии, Беларуси, Болгарии, Испании, Китае, Кипре, Нидерландах, США, Швейцарии и других странах.

На всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, которые по составу участников порой значительно превосходят международные проекты, москвичи тоже лидируют. Тут за год ученики столичных школ искусств завоевали более 16 тысяч наград, пишет mos.ru.