Собянин: В Нагорном районе после комплексного обновления открылась поликлиника

В Москве после комплексной реконструкции открыли поликлинику в Нагорном районе. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Головное здание 2-й городской поликлиники на Фруктовой улице полностью обновили по московскому стандарту. Модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы, оснастили современной медтехникой - такой как компьютерный и магнитно-резонансный томографы, эндоскопическое оборудование. А на территории обустроили специальную дорожку для лечебной ходьбы.

Мэр подчеркнул: в Нагорном районе теперь все поликлиники обновленные и комфортные для посещения.