Июльская погода вернется в Москву через неделю

Температура в Московском регионе вернется к нормам июля со следующего вторника.

Как ожидается, в четверг и пятницу 3 и 4 июля потеплеет до 23-25 градусов, затем к выходным опять похолодает до +19 градусов. Но со вторника, 8 июня, ожидается стабильное потепление. Ночная температура тоже повысится.

На следующей неделе столбик термометра покажет стабильные +25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Минувший вторник стал самым холодным днем в Москве за последние 63 года, столбик термометра не поднимался выше отметки +14 градусов, сообщил метеоролог Михаил Леус.