Жестокий поступок Меган Маркл задел за живое принца Уильяма: перешла все допустимые грани

Меган Маркл 1 июля презентовала продажу собственного вина. Сомнительный бизнес-проект герцогиня Сассекская приурочила ко дню рождения принцессы Дианы. Поступок американки шокировал королевскую семью.

Обозреватель Кинси Шофилд рассказала, что Меган максимально неудачно выбрала день презентации алкогольного напитка. Своим поступком она задела за живое принца Уильяма и всю королевскую семью. Шофилд уверена, что таким образом Маркл снова пытается заработать на памяти принцессы Дианы.

Но на этот раз американка перешла грань дозволенного. Если бы она презентовала очередной джем, никто и внимания не обратил был. Но расхваливать вино в день памяти человека, который стал жертвой "пьяного" ДТП — верх бездушия.

"От внимания принца Уильяма не ускользнуло, что Меган запустила алкогольный бренд в день рождения его матери, той самой мамы, которую он потерял в результате трагедии с вождением в нетрезвом виде", — отметила Шофилд.

Обозреватель упрекнула Меган в намеренной жестокости. "Приурочить продажу алкоголя ко дню рождения Дианы было не просто ошибкой, это было на грани жестокости. Заявлять о невежестве здесь не имеет смысла — это было не просто бесчувственно. Это было похоже на предательство", — сообщила Кинси в беседе с The Sun.

Напомним, Меган Маркл запустила собственное производство розе. Вино от герцогини стоит 30 долларов за бутылку, и Меган уверяет, что все расхватали в первый же час.