Россия отметила активность НАТО в Балтике

Россия принимает меры по обеспечению безопасности на фоне действий НАТО на Балтике.

Страны Альянса стремятся превратить самый спокойный в военном отношении регион Европы - балтийский регион - в зону военной конкуренции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Этот регион превращен в зону острого военного соперничества и это очень опасная вещь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в Балтийском море начались одновременные масштабные военные учения России и стран НАТО. Это вызвало опасения эскалации ситуации.