Надежда Бабкина высказалась о небывалом успехе Кадышевой: "Песен-однодневок нам и так хватает"

Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Молодежь без ума от ее песен, а музыкальные критики уверяют, что артистка заняла нишу "веселого треша", вытеснив оттуда группу "Ленинград".

Не обходится и без критики. Так, Стас Садальский заявил, что песни Кадышевой учат школьников, что любовь к женатому мужчине — это норма. А сама артистка, по его словам, выглядит как "кукла на чайнике".



За коллегу вступилась Надежда Бабкина. Она заявила, что нужно радоваться тому, что молодое поколение смогло "разглядеть красоту" народной музыки, а не завидовать и исходить желчью.

"Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива „Золотое кольцо“ — это не просто песни, это фактически баллады, красивая музыка, которая не стареет", — отметила Надежда Георгиевна в беседе с "Общественной службой новостей".

По мнению артистки, популярность Кадышевой доказывает, что "народное творчество бессмертно". "К нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает", — подчеркнула Бабкина.