Камилла Паркер-Боулз пристрастилась к алкоголю: напивается во дворце и горько плачет

Королеву Камиллу поймали за непристойным занятием. Жена Карла III пристрастилась к алкоголю и все больше времени проводит со стаканом в руке.

Как пишет RadarOnline, Камилла столкнулась с проблемами, к которым не была готова. Ее давняя мечта о правлении рядом с любимым мужем превратилась в настоящий кошмар.

На Паркер-Боулз свалилось сразу несколько неприятностей. Ее уже больше года изводит болезнь мужа, а когда умерла Бет — любимая собака и единственная отдушина королевы — Камилла осознала, что может потерять и любимого мужчину.

Подкинула проблем королеве и невестка, но не заокеанская, а всеобщая британская любимица Кейт Миддлтон. У Камиллы всегда были трудные отношения с Кэтрин, но в последнее время они еще больше испортились. Жену Карла III беспокоит, что Миддлтон воспитывает наследников как простолюдинов, поэтому Луи совсем от рук отбился, а Джордж вряд ли вырастет достойным монархом.

Все эти проблемы заставили Камиллу взяться за стакан. Инсайдеры рассказали изданию, что Паркер-Боулз напивается во дворце и рыдает. Однажды это увидел принц Уильям. Он тут же доложил отцу. Но в ответ король завел старую песню, о том, что ему осталось немного.

"Уильям ясно дал понять, что не любит ее. Последнее желание Карла III, обращенное к Уильяму, — позаботиться о Камилле, и он готов это сделать — при условии, что она не будет напиваться", — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что больной раком Карл III оставил сыну распоряжение на случай своей смерти. Самая главная просьба монарха касается его любимой жены. Король потребовал, чтобы сын предоставил его супруге право распоряжаться финансами. Карл III надеется, что таким образом после его смерти королева не потеряет власть и уважение.