Адвокат Карапетяна назвал дело бизнесмена правовым абсурдом

Армения начала национализацию компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

Законопроект принят в первом чтении. "За" проголосовали 65 депутатов, 30 – "против", сообщил спикер парламента Ален Симонян.

Все сотрудники ЭСА, которые "занимаются политическими интригами", будут уволены, пообещал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Со своей стороны в Совете по защите Карапетяна заявили, что все нарушенные трудовые права работников будут восстановлены.

В настоящий момент Карапетян находится под стражей. Его адвокат назвал арест правовым абсурдом.

"Я могу утверждать, что никаких действий не происходит, просто нужно было арестовать Самвела Карапетяна, чтобы реализовать вмешательство в дела "Электросетей", - передает его слова ТАСС.

Тем временем в офисе компании "Ташир" в Ереване, которая тоже принадлежит Карапетяну, проходят обыски. Они не связаны с расследуемым уголовным делом, сообщил армянский Следственный комитет.

Обыски дома у Самвела Карапетяна прошли 17 июня. Поводом стали его слова о поддержке Армянской апостольской церкви в ее конфликте с армянским премьером Николом Пашиняном. Последний пообещал российского предпринимателя "деактивировать". МИД России, в свою очередь, заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать бизнесмену необходимую помощь.