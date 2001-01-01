Кремль заявил о попытке Киева испортить отношения между Москвой и Баку

В Москве видят попытки Киева разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном.

"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявил, что "Киев сочувствует Баку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана".

27 июня в Свердловской области прошли массовые задержания азербайджанцев в рамках расследования уголовного дела о заказных убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Баку заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые. В Азербайджане прошли жесткие задержания российских журналистов и граждан России – их обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам. Между Москвой и Баку начали сворачиваться культурные и политические связи.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России Петра Волковых. В Кремле в ответ подчеркнули, что действия правоохранительных органов нельзя считать поводом для дипломатических демаршей.