Поступили тревожные новости о Надежде Кадышевой: осталось полгода

Сумасшедшей популярности певицы Надежды Кадышевой осталось полгода. Тревожные для артистки новости объявила PR-директор Юлия Матвеева.

По словам PR-директора, сейчас тренд на ностальгию, но он не продержится долго. Кадышева просто попала в эту волну, когда в соцсетях завирусилась одна из ее песен.

"Когда выстреливает какой-то тренд, артиста начинают везде звать, начинают подсвечивать в СМИ. Как следствие, он везде мелькает, и на него сконцентрировано больше внимания. И логично создается полное ощущение, что он нарасхват", — объяснила Матвеева.

Но, как считает специалист, это очень мимолетная история. Вряд ли артистка сможет долго удерживать внимание зрителей. Подобное не так давно произошло с Катей Лель, ее "Муси-пуси" тоже выстрелили спустят много лет. Но через год о певице уже и не слышно.

"У Кадышевой, может, это будет год. Но я думаю, что полгода. Не больше, скорее всего", — объяснила Матвеева в беседе с "КП".

Напомним, Надежда Кадышева неожиданно стала популярна в соцсетях. После этого певица начала собирать полные залы зрителей и подняла цены на частные выступления. Поговаривают, что этим летом Кадышева — самая дорогая певица в России.