Приостановка поставок оружия Киеву приближает окончание спецоперации на Украине.

США пошли на этот шаг из-за нехватки вооружения на складах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва неоднократно подчеркивала, что военная поддержка Киева затягивает конфликт на Украине и препятствует мирному урегулированию.

Ранее ряд американских СМИ написали, что Вашингтон приостановил поставку ряда видов вооружений на Украину, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. Как ожидается, пауза может продлиться не один месяц.