Песков раскрыл детали разговора Путина и Макрона

Беседа президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Мароном продолжалась более двух часов.

Стороны успели донести позиции друг до друга и обменяться мнениями о происходящем в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Тем не менее, Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий.

"Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся накануне по инициативе Парижа. Беседа была содержательной. Стороны обсудили Украину, ирано-израильский конфликт и удары США по Ирану.