Собянин: Участники московских ярмарок отправили на СВО больше 250 тонн продукции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в телеграме, что участники столичных ярмарок отправили на СВО больше 250 тонн продукции, каждый десятый фермер помогает бойцам.

Так, Сергей из Тульской области передает в зону спецоперации продукцию собственного производства, окопные свечи, сухой душ. Майя каждый месяц отправляет машину с продуктами, фермер Мирон из Брянской области помогает выращенными своими руками овощами и фруктами.

Кроме того, свыше 165 тонн гуманитарной помощи было собрано столичными организациями. "Культбригада Москонцерта" организовала больше 1000 выступлений (https://t.me/mos_sobyanin/12908) творческих коллективов, Большой Московский государственный цирк выезжает с гуманитарными миссиями на новые территории.

За период проведения СВО было передано больше 61 тысячи книг для госпиталей, полевых библиотек, учебных центров.

По словам главы города, бесценно каждое дело, каждая посылка.

"Я благодарен всем, кто не остается в стороне. В этом сила духа и сплочённости нашего народа", - заключил мэр.