Реконструкцию стадиона "Металлург" на набережной Яузы завершат к середине сентября

Стук молотков и гул тяжелой техники. Реконструкция стадиона "Металлург" проходит стремительно: спустя восемь месяцев с начала работ большинство объектов почти готовы.

Легендарный стадион взрастил десятки чемпионов. Здесь начинал карьеру Константин Бесков - звезда московского "Динамо". По дорожкам бегали братья Знаменские - символы советской легкой атлетики 30-х годов. Чемпионы современные будут тренироваться в совершенно новых условиях. Здесь, например, появится сразу восемь дорожек. Пока это только базовый слой, но скоро приступят к укладке основного. А вот поле - уже на завершающей стадии. Уложили искусственную траву, установили систему обогрева. Осталось только доделать разметку.

На поле, кстати, можно будет заниматься не только футболом, но и регби. Причем круглые сутки благодаря освещению. Болеть за спортсменов тоже будут с комфортом - под козырьком новая трибуна сможет вместить шесть сотен зрителей. К ней вплотную примыкает крытый современный комплекс. Его здесь построили с нуля. Внутри - сразу несколько залов. Для йоги, для бокса, для борьбы, тренажерные.

За комплексом сооружают целый воркаут-городок с 24-метровой полосой препятствий.

"Площадка "Русский Ниндзя" с различными тренажерами, которые могут использовать студенты и все жители, посещающие стадион. На территории стадиона будут два теннисных корта, пляжный волейбол", - рассказал Денис Анофренков, представитель компании-подрядчика.

Волейбол вообще выйдет на новый уровень: в новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводить матчи суперлиги. Команда МГТУ Баумана - ее активный участник. Залы оборудуют в соответствии с международными требованиями. Отдельные помещения отдадут под баскетбол и мини-футбол. Сложно представить, что еще полгода назад на этом месте был полуразрушенный ангар.

"Сейчас у нас стадия работ отделочная, мы перешли к витражному остеклению, готовим помещения под чистовую отделку. Мы стремимся завершить все работы к середине сентября текущего года", - сообщил Сергей Дунаев, заместитель руководителя департамента капитального ремонта г. Москвы.

Все объекты стадиона введут одновременно. Кроме занятий спортом, здесь можно будет и просто отдохнуть – прогуляться по оборудованным тропинкам или расслабиться в рекреационной зоне.