Университет правительства Москвы открыл двери для абитуриентов

В столичных вузах началась приемная кампания. Свои двери для абитуриентов открыл и Университет правительства Москвы.

Вуз предлагает образовательные программы тем, кто хочет строить карьеру в органах власти столицы, работать в исследовательских и проектных командах. В этом году здесь выделили 100 грантов по шести направлениям. Поступить на бакалавриат в Университет правительства Москвы могут те, кто набрал на ЕГЭ не менее 210 баллов и готов предоставить портфолио с индивидуальными достижениями.

"Те, кто приходит к нам учиться на грант, у них есть возможность проходить дополнительную практику, стажировки, участвовать в организации городских проектов", - отметил ректор Василий Фивейский.