Лай, вой и зловоние: жители многоэтажки на севере Москвы пытаются достучаться до соседей

Эту "нехорошую квартиру" в доме на Ангарской улице знают все. И стараются к ней не приближаться. Там за дверью - больше десятка кошек и собак. Запах стоит невыносимый. И ладно бы только запах.

"Я три года не спала ночью. Потому что каждая ночь - это лай, это визги, это крики, ад кромешный. Я из-за нее получила инвалидность. Я получила инсульт", - говорит Евгения. Она живет на одной лестничной площадке с "нехорошей квартирой". Но не повезло и соседям снизу.

"Люди, которые живут под ней, у них стекает моча вот этих животных. И люди, представляете, сделавшие ремонт, мало того, что они слышат ночью бесконечный лай этих собак, так у них это все - не знаю, какие то там фекалии - постоянно вот это вот все стекает", - рассказывает местная жительница.

Сколько животных в квартире - точно никто не знает. Они все время меняются. Видимо, у владельцев Татьяны и Михаила, предполагают соседи, такой бизнес: берут собак на передержку. В каких условиях они там содержатся - можно только догадываться. А вот как с ними обращаются - в доме наблюдали не раз: "Он избивал собак, душил их лифтом".

С людьми, рассказывает Евгения, Михаил тоже особенно не церемонится: "Мы постоянно три года дрались. Я сколько раз обращалась в полицию по поводу драк. Последний раз он меня облил газом, я обратилась в травмпункт, приезжала скорая".

Страдают люди. Судя по всему, тяжело в таких условиях приходится и самим животным - квартира небольшая, двухкомнатная. Достучаться до владельцев собак и кошек удалось с трудом. Реакция была неожиданная - на переговоры с журналистами, судя по всему, отправили одного из питомцев. С хозяином тоже диалога не получилось.

Соседи уже не раз обращались с жалобами в самые разные инстанции - от участкового до управы и Роспотребнадзора. Столичная прокуратура отреагировала: "В одной из квартир выявлено содержание тринадцати собак и восемнадцати кошек. Специалистами отобраны пробы воздуха из лестничного холла квартир, а также проведено обследование жилого помещения, в ходе которых в воздухе установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака. По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания животных в квартире".

Что касается судьбы животных, суд, безусловно, вынесет свое решение. А пока собственников квартиры обязали как минимум привести жилье в санитарное состояние.