Стартовало благоустройство территории усадьбы Виноградово на северо-востоке Москвы

Усадьба Виноградово - одна из красивейших в Москве. За свою историю пережила много потрясений. В советское время там располагались и санаторий, и интернат, и даже психиатрическая больница. Не удивительно, что большинство ценных элементов интерьера были утрачены. Но теперь Виноградово отреставрируют.

"Сохранились печи, сохранились камины с мраморной отделкой. Да, они имеют достаточно сильные утраты, но подлежат реставрации. И как раз самые интересные декоративные элементы будут доступны для посещения жителями города", - сообщила Алиса Барынина, архитектор-реставратор.

Здесь создадут комплексное пространство для жителей города. На территории располагается два исторических здания - дом Банзы и дом Германа. В первом появится коворкинг, детские секции и другие культурные пространства. А во втором восстановят старинный зал. Здесь будут проводить праздники и выездные регистрации брака.

Рядом с домом Германа есть небольшое сооружение, которое как бы выглядывает из-под земли. Это погреб, и ему уже больше века. В ходе реставрации все его исторические элементы восстановят по аналогам сохранившихся. По завершении работ здесь будут гримерки для артистов.

Приусадебная территория - это не только исторические объекты, но и большой природный комплекс. Так как место сделают общественным, придумали, как минимизировать ущерб всем элементам Виноградово и при этом создать комфорт для посетителей, - эконастилы.

"За счет вот этого настила всю территорию смогли связать. Все деревья стоят на своих местах, мы их обошли. Настилы дают возможность формировать зоны", - говорит Любовь Летуновская, заместитель генерального директора по маркетингу компании-подрядчика.

На территории усадьбы создадут игровой комплекс для детей, фестивальную площадь для праздничных мероприятий и даже амфитеатр со сценой. Облагородят и берега прилегающих водоемов.

"Здесь появятся пять пикниковых зон, выполнено наружное освещение, сделаем видеонаблюдение на этой территории. Это будет в основном зона тихого отдыха", - отметил Михаил Конопельченко, начальник управления службы заказчика департамента капитального ремонта.

А еще рядом появится спортивный кластер со скейт-парком, футбольной и волейбольной площадками. Каждый сможет найти здесь вариант для досуга.