Знаменитое полотно Василия Поленова вернули на место в Третьяковке

В Третьяковской галерее после установки специального антибликового стекла вернули на место знаменитое полотно Василия Поленова.

Картину "На Тивериадском озере" художник писал в Палестине. Яркие краски южной природы ему удалось перенести на холст. Однако скрытые под обычным стеклом - они несколько терялись. Да и рассмотреть пейзаж было трудно: посетителям приходилось долго выбирать ракурс, чтобы не отражаться как в зеркале. Новое стекло не только обладает особыми оптическими свойствами и снимает визуальную преграду между зрителем и шедевром, но и надежно защищает картину.

"Антибликовое стекло очень легкое, но очень твердое и защищает поверхность картин от механического воздействия. Если стекло получит удар внешний, оно не рассыплется на мелкие части, оно даст трещины, но не повредит поверхность полотна", - рассказала Елена Гуреева, хранитель музейных предметов Третьяковской галереи.