В Петергофе открылась выставка "Подвиг Возрождения"

Эту выставку называют самым смелым проектом за всю более чем столетнюю музейную деятельность Петергофа. Экспозицию, посвященную тяжелому военному времени, разместили прямо в исторических залах Большого Петергофского дворца. Среди наборного паркета, хрустальных люстр и затянутых старинных шелком стен.

Разбросанные немецкие кители и оружие, походный стол со следами трапезы, дощатые щиты на золоченых окнах. Такой эффект присутствия нацистов показывает, как нагло вели себя оккупанты на захваченных ими землях. Табличку с надписью углем "истина в вине, но и в пиве что-то есть" действительно нашли в руинах Петергофа после войны. Но за этим беспорядком - огромный труд хранителей современного музея.

Эвакуация ценностей из Петергофа началась сразу после 22 июня 1941-го, когда враг был только на подступах к городу. Музейные хранители тех лет проделали поистине титаническую работу, чтобы отправить вглубь страны огромную императорскую коллекцию. Самое сложное было спрятать венецианские мраморные скульптуры из парка, ведь многие из них заказывал еще Петр Первый.

"Музейные хранители спрятали всю скульптуру под землей. Не просто спрятали, а разработали методику. Глиняный замок, песок, скульптура опускалась в ящиках. И немцы эту скульптуру не нашли", - говорит Сергей Бондарев, куратор выставки "Подвиг Возрождения".

Петергоф был захвачен немецкими войсками в сентябре 1941-го - более 13 тысяч предметов из дворца к тому времени успели отправить в глубокий тыл. Остальное, к сожалению, было разграблено или сгорело. Само здание превратилось в руины. Бесследно исчезла и оригинальная золотая статуя Самсона - ее судьба неизвестна до сих пор. Первое, что начали восстанавливать в музее после Победы, именно этот фонтан. Воссозданную скульптуру открыли уже в 1947 году - в этом помогал весь послевоенный Ленинград.

"Не хватало историографических материалов для скульпторов, и в газете "Ленинградская правда" было помещено объявление с просьбой всех жителей, кто имел фотографии на фоне Самсона, откликнуться. Пришло огромное количество фотографий, и на основе 18 из них скульптор Симонов уже воссоздавал скульптуру", - рассказал Роман Ковриков, директор Петергофа.

Финальная модель Самсона перед отливкой в металле собрана из множества дощечек. Декорации реставрационных мастерских, смонтированные прямо в залах парадной дворцовой анфилады, рассказывают о подвиге возрождения одной из самых блистательных резиденций петровского времени.

В уникальной экспозиции использованы и более 400 оригинальных музейных предметов - в том числе и тех, которые побывали в эвакуации и вернулись из нее.