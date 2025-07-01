Дочь Глюкозы в непотребном виде явилась в Кремль: люди оборачивались и обсуждали шепотом

18-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия пошла по стопам мамы и тоже поет. Девушка достигла таких высот, что ее уже приглашают на сборные концерт в Кремлевский дворец.

На днях Лидия появилась в Кремле на очередном выступлении и сразила публику наповал. Дочь Глюкозы пришла на концерт в ярком образе: волосы девушки выкрашены в необычном стиле — половина головы белая, половина темная, в носу пирсинг, а на шее несколько цепочек.

Лидия мгновенно привлекла к себе внимание. Поклонники просили ее сделать селфи, а юная артистка не отказывала никому.



При этом зрители старшего поколения с недоумением посматривали на наследницу Глюкозы, оборачиваясь ей в след. "Непотребщина какая!" — заметил один из пришедших на концерт.

Лидия на это внимания не обращала. Девушка охотно пообщалась с журналистами и призналась, что не до конца определилась со своим будущим. Артистка рассказала, что хочет в совершенстве выучить русский язык и не исключает, что через какое-то время поступит в медицинский университет, пишет "МК".