День семьи, любви и верности: москвичей приглашают на выставки, кинопоказы и интерактивы

В Москве подготовили специальную программу в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятия пройдут с 5 по 13 июля.

Москвичей и гостей столицы будут ждать более 350 мероприятий для взрослых и детей, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Это квизы, концерты, мастер-классы, выставки, лекции, а также семинары-практикумы.

Основные площадки - музей-заповедник "Царицыно", Дарвиновский музей, усадьба Кусково, сад имени Баумана, Дом Гоголя, парк Фили, сад Эрмитаж и другие.

В кинотеатрах "Москино" состоятся бесплатные показы анимационной ленты "Сказ о Петре и Февронии".

Узнать расписание мероприятий и условия посещения можно на сайтах учреждений.