Поддерживающих Россию украинцев запугивают лишением гражданства

На Украине предложили ввести статус "негражданин", для тех, кто поддерживает Россию. Таким образом жителей страны будут фактически лишать гражданства.

С инициативой выступил общественный деятель Сергей Притула. По его словам, "негражданам" можно будет пользовать базовыми правами, но они не смогут иметь политического влияния: им запретят голосовать и избираться в органы власти.

"Международное право предостерегает от подобных институтов. Но, к примеру, в Латвии и Эстонии люди, которые не прошли натурализацию после восстановления независимости, получили "серые паспорта"", — рассуждает Притула на своей странице в соцсети.

Отметим, что ранее Верховная рада приняла закон о множественном гражданстве, согласно которому паспорт Украины по упрощенной схеме смогут получить граждане других стран, в том числе иностранные наемники. Этот же закон предусматривает лишение гражданства Украины тех, кто добровольно получил паспорт России.