Вика Боня элегантно поставила на место устроившую скандал невесту Лепса

Виктория Боня разоблачила семью Авроры Кибы. Выпускница "Дома-2" объявила, что невеста Григория Лепса не так богата, как пытается показать, более того, ее мама выплачивает многомиллионный долг, который остался после смерти отца.

Кибу возмутило это заявление. Девушка поспешила возразить Боне. "Виктория далека от кругов общения моей семьи и всю жизнь находилась в статусе чей-то любовницы", — написала на своей странице в соцсети Аврора.

На этом 19-летняя невеста Григория Лепса не остановилась. Она решила огласить все сплетни про Боню, что когда-либо слышала. Студентка призналась, что ее разрывает от бешенства.

"Почему какая-то женщина, которая начала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни!" — не унималась Киба.

Поклонники Виктории тут же доложили, что Аврора поливает ее грязью. 45-летняя Боня элегантно поставила на место устроившую скандал в Сети студентку. "Кто это вообще?!" — спросила звезда реалити-шоу и покорительница Эвереста.