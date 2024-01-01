В Кремле в среду, 2 июля, стартовали российско-киргизские переговоры. Президент России Владимир Путин принимает коллегу из Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер напомнил, что наша страна является одним из главных партнеров Киргизии, в том числе в торгово-экономической сфере. Большое количество предприятий российских работает в Кыргызстане.

Жапаров подтвердил, что между двумя государствами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет никаких политических разногласий и противоречий.

В Киргизии с нетерпением ожидают визита Владимира Путина в рамках участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на ноябрь, подчеркнул Жапаров.

В декабре 2024 года, поздравляя Жапарова с 56-летием, Владимир Путин указывал, что Москва высоко ценит его усилия по развитию отношений союзничества. Также подчеркивалось, что Россия и Киргизия продолжат совместную работу по укреплению двусторонних связей.

Укрепляет эти связи общая история. Садыр Жапаров был в числе иностранных политических лидеров, посетивших парад на Красной площади в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ради этого было перенесено официальное празднование Дня Победы в Киргизии.