Решение Вашингтона приостановить поставку украинской армии ряда вооружений стало полной неожиданностью для Киева. Об этом пишут американские средства массовой информации, ссылаясь на чиновников на Украине.

Как отмечает The Washington Post, в Киеве царит растерянность — приостановка поставок из Соединенных Штатов застала украинских госслужащих врасплох.

При этом член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский утверждает, что Киев пока не получал официальных уведомлений от США о приостановке военной помощи.

Между тем военный эксперт Карло Масала, которого цитирует Bild, убежден, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит уже поставленного американскими властями оружия до конца лета. Однако затем "может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить".

В Кремле заверили, что приостановка поставок оружия украинским военным из США приведет к позитивным последствиям — она приближает окончание специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон решился на этот шаг из-за нехватки вооружения на собственных складах.