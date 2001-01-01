Россияне в Азербайджане сообщили о случаях насилия со стороны лиц в гражданском

Россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими. Об этом заявили в посольстве нашей страны в Баку. Диппредставительство сообщило о множестве обращений соотечественников за последние сутки. Репрессии в отношении россиян начались 30 июня, когда безосновательно были задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан.

Судя по тем кадрам, что приходят из Баку, азербайджанские силовики действуют показательно жёстко, задерживая россиян. СМИ облетела оперативная съёмка, на которой показаны наши соотечественники. На лицах синяки и кровь, передвигаться их заставили гуськом.

Суд арестовал восьмерых задержанных на 4 месяца по обвинению в участии в двух организованных преступных группировках. Подозреваемые якобы занимались транзитом запрещённых веществ из Ирана, организацией онлайн оборота наркотиков и киберпреступлениями. Между тем известны их личности - например, первым в шеренге стоит 40-летний бизнесмен Антон Драчёв. В России он известен как со основатель крупной клининговой компании, которая сильна своей IT-платформой. А среди инвесторов есть крупнейшие российские фонды.

Есть и другие айтишники. Некоторые покинули дом после начала СВО, посчитав Азербайджан безопасной страной. Как, например, 23-летний Сергей Софронов из Череповца. Или Валерий Дулов из Санкт-Петербурга. Ещё среди задержанных психолог Алексей Васильченко. И турист Александр Вайсеро - родственники утверждают, он улетел в Азербайджан в июне просто отдохнуть. И ничего удивительного в том, что после происходящего в МИДе сегодня выступили с предостережением к россиянам, планирующим посетить Азербайджан.

Ранее азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – сотрудников агентства Спутник. Почти всю редакцию. К ним не пускают родственников и дипломатов. Ранее претензий к работе Спутника не было. А сейчас, по сообщениям местных СМИ, им выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД России в связи с недружественными действиями Баку был вызван посол Азербайджана. Дипломату вручили ноту с требованием немедленно освободить задержанных.

Всё началось с событий в Екатеринбурге. Там прошли задержания членов этнической ОПГ, на счету которой убийства и покушения на убийство.

"Фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга. Среди них убийство в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; покушение на убийство по найму Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; убийство в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения. По версии следствия, мотивом совершённых преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе"

Этот комментарий Следственного комитета ясно дает понять, что за фигурантами дела тянется серьезный криминальный шлейф. Были задержаны шесть человек в качестве подозреваемых. Они родом из Азербайджана, но имеют российское гражданство. Сейчас проверяется их причастность к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений. Дела могут быть настолько темными, что некоторых свидетелей по делу пришлось задерживать. Как это, например, было с лидером азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. После допроса его отпустили.

Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти двоих обвиняемых - братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых. Тела российская сторона передала родственникам, их отвезли в Азербайджан. В Баку немедленно возбудили свое уголовное дело по поводу умышленного убийства братьев Сафаровых. Вместе с этим начались демонстративные антироссийские жесты.

Задержания россиян в Азербайджане так же выглядят ответным жестом. Вот только действия российских силовиков абсолютно соразмерны - это наша борьба с организованной преступностью, у которой по факту нет национальности.

Впрочем, пока в Азербайджане интересы преступной банды ставят как будто бы выше интересов народов двух наших стран. И даже появились сообщения, что якобы в Азербайджане намерены закрыть русские школы. Позже эта информация была опровергнута. Что же касается задержанных россиян - их интересы в Кремле пообещали защитить, использовав для этого все имеющиеся средства.