Сотни людей пострадали из-за аномальной жары в Европе

Первый день июля в Москве стал самым холодным за последние 60 лет - воздух в столице прогрелся лишь до 14 градусов. Синоптики объясняют: европейская часть страны оказалась во власти воздушных масс с севера. И всё из-за антициклона. Он же обрушил на старый свет рекордную жару. В Испании столбик термометра подскочил до 46 градусов. Эксперты предупреждают - жертвами экстремальных температур могут стать свыше 4500 человек.

Тем, кто в эти дни оказался в Париже, нужно решить главный вопрос - как спастись от раскаленного воздуха. На фоне пекла - а в тени уже выше 40 градусов - пришли сообщения о первых жертвах. В Версальском дворце погибла 10-летняя девочка. Семья приехала на отдых США. У ребенка были проблемы со здоровьем, и теперь медики говорят - жара усугубила состояние. До этого от солнечного удара зафиксировали смерть ещё двоих человек. В больницах около 300 пострадавших. Во Франции сейчас разгар туристического сезона. И тут уже не до экскурсий по Парижу.

В целях безопасности закрыт верхний ярус на Эйфелевой башне, набережные Сены опустели. Максимальный красный уровень угрозы действует в 16 центральных департаментах Франции. Жара в Европа в этом году бьёт все рекорды. В Бельгии закрыли знаменитый "Атомиум" - выставочное пространство в виде гигантской молекулы железа. Вся поверхность "Атомиума" хромирована и отполирована до зеркального блеска и, казалось бы, должна отражать солнечные лучи, но здание раскалилось.

От жары страдает и Германия. Тем, кто работает из дома или в офисах с кондиционерами, повезло. Но строители, курьеры и уличные продавцы вынуждены терпеть.

Метеорологи не обещают скорого облегчения – жара продлится как минимум до конца недели. Власти призывают быть осторожнее. Европа медленно плавится от палящего зноя из-за антициклона. Он запустил раскаленный воздух из Сахары, и он же стал причиной холодов, которые накрыли центральную часть России еще как минимум на неделю.